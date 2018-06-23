Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме в Одесской области находится человек с оружием, который стоит на учете как психически больной человек. С ним проводили переговоры, чтобы убедить сложить оружие и сдаться правоохранителям и врачам. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, передает .

"Сегодня утром в ДЧ ГУНП поступило сообщение, что в частном доме в одном из сел Лиманского района области, находится вооруженный обрезом охотничьего гладкоствольного ружья гражданин 1982 г.р., который стоит на учете как психически больной человек и числится на учете как наркоман", - говорится в сообщении.

В ходе проверки гражданин бросил светошумовую гранату в сотрудников СРПП Лиманского ОП и совершил несколько выстрелов из ружья, попав одному из полицейских в плечо дробовым зарядом.

Правоохранителю оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту в 11:10 был введен в действие оперативно тактический план "ГРОМ". На место прибыли усиленные наряды правоохранителей, подразделение КОРД, ГСЧС и медики.

"С гражданином начаты переговоры с целью убедить его сложить оружие и сдаться правоохранителям и врачам. Ситуация осложнена тем, что в домовладение зашла мать больного, и не желает самостоятельно покинуть дом. Есть обоснованные основания, что она так же может стать заложником в дальнейшем, угроза вполне реальная. Поэтому пока есть шанс, правоохранители до последнего будут пытаться уговорить человека сложить оружия, чтобы избежать штурма и возможной трагедии", - отметил Форостяк.

В комментарии к сообщению около 15:00 Форостяк сообщил, что мужчину задержали.

"Лицо задержали, в 14:45 оперативный план ГРОМ снят", - отметил он.

Напомним, в Одесской области лишили свободы мужчину, который в Измаиле бросил в правоохранителей гранату.

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