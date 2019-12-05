Депутат Соболєв про підозрюваних у вбивстві 3-річного сина
05.12.2019 14:07
5 декабря
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05.12.2019
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Метки: убийство, Соболев, брифинги.
5 декабря
4 грудня Шевченківський суд арештував на два місяці без можливості внесення застави двох підозрюваних у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва. В засідання прийшов і сам депутат із дружиною. Вони прокоментували трагедію та назвали вісім прізвищ, яким порадили пройти поліграф.