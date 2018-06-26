Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимира Путина помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской тюрьме и голодает уже более месяца.

«Документ был отправлен, ждем официальное подтверждение по дипломатическим каналам России», подтвердили «Голосу Америки» в пресс-службе Совета Европы.

20 июня Турбойрн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

После встречи Ягланд заявил, что готов подать официальное прошение о помиловании Сенцова.

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