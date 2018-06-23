Департамент спецрасследований Генпрокуратуры Украины расследует уголовное производство по факту применением 19 февраля 2014 года огнестрельного оружия возле центрального входа здания Управления СБУ в Хмельницкой области во время мирных акций протеста. В совершении преступления подозревают сотрудника СБУ. Сотруднику СБУ сообщили о подозрении в применении оружия во время протестов Фото: EPA Отмечается, что департамент спецрасследований ГПУ расследует уголовное производство по факту применением 19 февраля.2014 года огнестрельного оружия возле центрального входа здания Управления СБУ в Хмельницкой области во время мирных акций протеста, в результате чего погибли два человека, а еще ряд людей получили ранения различной степени тяжести.Сотруднику СБУ сообщили о подозрении в превышении власти, что сопровождалось насилием и применением оружия; причинении умышленного тяжкого телесного повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц; причинении тяжкого телесного повреждения и убийства по неосторожности (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). 20 февраля 2018 года руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, по делам Евромайдана вынесли 43 обвинительных приговора. При этом только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает срок один человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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