|
ГПУ сообщила сотруднику СБУ о подозрении в применении оружия во время протестов в Хмельницком в феврале 2014 года
|
23.06.2018 14:57
|
Департамент спецрасследований Генпрокуратуры Украины расследует
уголовное производство по факту применением 19 февраля 2014 года
огнестрельного оружия возле центрального входа здания Управления
СБУ в Хмельницкой области во время мирных акций протеста. В
совершении преступления подозревают сотрудника СБУ. Сотруднику СБУ
сообщили о подозрении в применении оружия во время протестов Фото:
EPA Отмечается, что департамент спецрасследований ГПУ расследует
уголовное производство по факту применением 19 февраля.2014 года
огнестрельного оружия возле центрального входа здания Управления
СБУ в Хмельницкой области во время мирных акций протеста, в
результате чего погибли два человека, а еще ряд людей получили
ранения различной степени тяжести.Сотруднику СБУ сообщили о
подозрении в превышении власти, что сопровождалось насилием и
применением оружия; причинении умышленного тяжкого телесного
повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц;
причинении тяжкого телесного повреждения и убийства по
неосторожности (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128
Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании
подозреваемому меры пресечения.В конце 2013-го – начале 2014
года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене
власти. Протестующим противостояли правоохранительные органы и
нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). 20 февраля
2018 года руководитель департамента специальных расследований
Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, по делам
Евромайдана вынесли 43 обвинительных приговора. При
этом только два человека получили реальную
меру наказания, а отбывает срок один человек.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира