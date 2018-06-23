Фееричное концертное шоу , для которого потребовалось более 200 тонн оборудования и порядка 250 работников, не принесло больших доходов и даже не покрыло убытки, сообщает со ссылкой на "".

Не так давно представила масштабное шоу DIVA. Для осуществления задуманного проекта понадобилось использовать много денежных средств. Они ушли на сцену-трансформер, специальные лифты и массу сценических нарядов.

Помимо этого, оборудование для шоу и штат умышленно нанятых работников также "влетел в копеечку". Первый показ шоу состоялся в Минске, затем отправилась с ним в . Также она выступила с концертом в Австралии.

Оказалось, что масштабное шоу, на которое певица потратила много денег, получилось убыточным. Концерты не принесли столько доходов, на которые рассчитывала . Теперь, по данным СМИ, певица оказалась в многомиллионной долговой яме.

Теперь задолжала банкам почти 5 млн долларов. Отдать долг артистке необходимо в ближайшие два года.

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