В ЕК отмечают, что новые пошлины США на импорт автомобилей и автокомпонентов из ЕС могут повлиять на рынок объемом $300 млрд

"Новые пошлины США могут сократить импорт автомобилей и автокомпонентов в США практически наполовину", - говорится в докладе Европейской комиссии, которая есть в распоряжении агентства Bloomberg.

"Торговые партнеры, в отношении которых США применят такие пошлины, ответят эквивалентными штрафными мерами", - отмечается в докладе.

США является главным экспортным рынком европейских автомобилестроительных концернов как по объемам продаж, так и по стоимости.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести 20% пошлины на импортируемые из ЕС в США автомобили. Его твит появился 22 июня – в тот же день, когда вступили в силу меры ЕС в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. Пошлины Евросоюза касаются ряда американских товаров, между которых - изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы levi's.

Напомним, Турция начнет вводить пошлины на почти два десятка американских товаров в ответ на "необоснованные" и "неприемлемые" таможенные тарифы США на сталь и алюминий.

Добавим, что в рамках спора о пошлинах США на продукцию из стали и алюминия Европейский союз вслед за Китаем направил жалобу во Всемирную организацию торговли (ВТО).

Ранее, президент США Дональд Трамп одобрил введение пошлин на импорт стали (25%) и алюминия (10%), выполнив тем самым свои обещания относительно протекционистской поддержки американских производителей металла.