На пляжах Киева не рекомендуют купаться из-за ухудшения погодных
условий, сообщили в КП "Плесо". Этот материал можно прочитать и на
украинском языке На всех киевских пляжах вывесили желтый флаг, он
означает: "Купаться не рекомендуется" Фото: pleso.org "В связи с
ухудшением погодных условий и объявлением Укргидромецентром
штормового предупреждения на всех пляжах Киева временно купаться не
рекомендуется", – сказано в сообщении.Отмечается, что на всех
пляжах столицы вывесили желтый флаг, он означает: "Купаться не
рекомендуется".Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, с 23
июня существенно похолодает практически на всей территории
Украины.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира