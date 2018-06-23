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В Киеве не рекомендуют купаться на всех пляжах
23.06.2018 15:05
На пляжах Киева не рекомендуют купаться из-за ухудшения погодных условий, сообщили в КП "Плесо". Этот материал можно прочитать и на украинском языке На всех киевских пляжах вывесили желтый флаг, он означает: "Купаться не рекомендуется" Фото: pleso.org "В связи с ухудшением погодных условий и объявлением Укргидромецентром штормового предупреждения на всех пляжах Киева временно купаться не рекомендуется", – сказано в сообщении.Отмечается, что на всех пляжах столицы вывесили желтый флаг, он означает: "Купаться не рекомендуется".Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, с 23 июня существенно похолодает практически на всей территории Украины. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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