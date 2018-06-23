Теплый сезон всегда влечет за собой такую неприятность, как появление докучливых кровососущих насекомых. Своим жужжанием и укусами они доставляют немало неудобств. Как избавиться от комаров при помощи народных средств, узнавал передает

Комары не любят резких запахов, следовательно между народных антикомариных средств – сильно пахнущие вещества: ванилин, эфирные масла, табак, чеснок, хвоя. Как использовать их в борьбе с насекомыми?

ЧЕСНОК. Специфический запах этого растения способен доставить дискомфорт не только насекомому, но и человеку. Однако в качества средства для борьбы с кровососами чеснок очень эффективен. Пастой из тертого чеснока и воды натрите места, где больше только чувствуется пульс – сгибы рук и ног, запястья, область за ушами. Будьте осторожными, чтобы чесночная паста не попала в глаза.

ВАНИЛИН. Разведите ванилин (не путать с ванильным сахаром) со спиртом (1 пакетик ванилина на 0,5 литра спирта) и протрите полученным раствором открытые участки тела. Запах этой специи отпугивает не только комаров, но и других кровососущих насекомых. Можно смочить раствором кусочки ткани и разложить их на подоконниках, чтобы отпугнуть кровососов от вашего дома.

ТАБАЧНЫЙ ДЫМ. Если вы курите, то к вам вряд ли пристанут комары — они не любят запах табака. На отдыхе дым табака можно заменить дымом от костра. Эффективным в борьбе против комаров станет подожженный камыш. Дым тлеющего растения отпугнет кровососов.

ХВОЯ. Кровососущие насекомые не любят запах хвои. Чтобы заставить их улететь, можно разложить еловые или сосновые иголки в доме. Если вы отдыхаете на природе, подожгите кору, шишки или иглы хвойных деревьев на костре и оставьте их дымящимися близко от места, где вы сидите. Также прогнать насекомых помогут эфирные масла кедра, сосны, кипариса, можжевельника, ели. Растворите несколько капель масла в воде и распылите его на одежду.

ЭВКАЛИПТ. Его проще только использовать в виде эфирного масла. Можно использовать описанный выше способ, а также использовать арома-лампу с добавлением масла эвкалипта или добавить несколько капель в детский крем и смазать им открытые участки кожи.

ПЫРЕЙ. Отвар из этого растения также отпугивает комаров. Для отвара понадобится горсть рубленых корней пырея, которые необходимо залить полутора литрами воды и трижды довести до кипения. Остывшим отваром необходимо умывать лицо и руки перед выходом из дома.

ЛИСТЬЯ РАСТЕНИЙ. Запах растертых листьев полыни, тимьяна, мелиссы и лимонника также отпугивает комаров. Листья этих растений можно также разложить на подоконниках в доме, это немного убавит агрессивность насекомых.

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