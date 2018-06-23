Рейтинг поддержки канцлера Германии продолжает снижаться. Как сообщает The Local, об этом свидетельствуют данные опроса населения YouGov, передает .

СИТУАЦИЯ. Действующего руководителя страны отправить в отставку хотят 43% респондентов, оставить на своем посту – 42%. Кроме того, 15% опрошенных не смогли определиться. Еще год назад рейтинг популярности канцлера был около 60%.

ЗАГВОЗДКА. В настоящее время пытается преодолеть разногласия с Христианско-социальным союзом Баварии (ХСС), который входит в состав правящей коалиции. Союзники требуют жестче контролировать потоки прибывающих в Германию беженцев.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время коалиция может развалиться.

Отметим, что является одним из самых ярых сторонников продления антироссийских санкций.

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