Популярные украинские рокеры АССА объявили о завершении деятельности коллектива.

Так, группа приняла решение переформатироваться: они изменили название и концепцию творчества, а также уже выпустила новую песню.Об этом сообщила пресс-служба группы АССА, передает .

Участники коллектива объявили о старте нового проекта, который получил название VLASNA. Группа также порадовала поклонников новым треком "Дихати".

За два года существования группа АССА успела стать номинантом всеукраинской музыкальной премии YUNA в категории "Новий подих" украинской музыки, выступить на многих крупных фестивалях, а их последний трек "Дощем" часто возглавлял национальный рок-чарт "НеПопса" на радиостанции Джем ФМ.

По словам фронтвумен группы Татьяны Власовой, в какой-то момент у нее произошла сильная переоценка приоритетов, что повлияло и на песни, и на всю философию группы, и в целом на отношение к тому, что и зачем они делают.

"Хотелось обнулиться, взять второе дыхание и пойти дальше. Но груз только, что мы сделали за эти годы, не слишком этому способствовал. Выпуская песню "Дощем" несколько месяцев назад, мы уже знали, что для группы АССА она станет переломной и последней. Дальше - только с чистого листа", - поделилась Власова.

Музыканты утверждают, что теперь их музыка будет более свободной, а в чем-то, вероятно, более хулиганской.

"VLASNA - звучит громко и красиво, в то же время созвучно и с нашим прошлым названием, и с моей фамилией (Власова - Ред), так что это все неслучайно. Иногда нужно очень хорошо выдохнуть, прежде чем снова начать дышать в полную силу. Песня "Дихати" именно об этом - о внутренней свободе, которая и дает нам возможность дышать. И, конечно, о тех важных для нас людях или вещах, благодаря которым мы всегда движемся дальше", - подчеркнула вокалистка.















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