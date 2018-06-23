На встрече со вселенским патриархом Варфоломеем иерархи Украинской
православной церкви Московского патриархата планируют обсудить
ситуацию с расколом церкви в Украине после 1992 года. Украинские
церковные иерархи намерены встретиться со вселенским патриархом
Варфоломеем Фото: EPA Делегацию священного синода УПЦ МП
возглавляет митрополит Одесский и Измаилский Агафангел, вместе с
ним прибыли управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и
Броварской Антоний и митрополит Донецкий и Мариупольский
Илларион.Они планируют на встрече обсудить ситуацию, которая
сложилась с православной церковью в Украине после раскола в 1992
году, предложить свои пути решения и услышать мысли Варфоломея по
этому вопросу, отмечает портал.17 апреля президент Украины Петр
Порошенко заявлял, что "на сегодняшний день Украина как
никогда близка к появлению собственной автокефальной церкви".19
апреля Верховная Рада поддержала обращение главы
государства к Варфоломею по этому поводу. В
документе говорится, что томос (указ) о поместной церкви
"станет не только торжеством православия, но и актом глубокой
исторической справедливости". 22 апреля Порошенко сообщил,
что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы
Украины.Предоставление томоса об автокефалии Украинской
православной церкви может угрожать национальной безопасности
Украины и разделить страну, заявили в УПЦ МП 25 мая.
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