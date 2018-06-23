На встрече со вселенским патриархом Варфоломеем иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата планируют обсудить ситуацию с расколом церкви в Украине после 1992 года. Украинские церковные иерархи намерены встретиться со вселенским патриархом Варфоломеем Фото: EPA Делегацию священного синода УПЦ МП возглавляет митрополит Одесский и Измаилский Агафангел, вместе с ним прибыли управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.Они планируют на встрече обсудить ситуацию, которая сложилась с православной церковью в Украине после раскола в 1992 году, предложить свои пути решения и услышать мысли Варфоломея по этому вопросу, отмечает портал.17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной церкви".19 апреля Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Варфоломею по этому поводу. В документе говорится, что томос (указ) о поместной церкви "станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости". 22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.Предоставление томоса об автокефалии Украинской православной церкви может угрожать национальной безопасности Украины и разделить страну, заявили в УПЦ МП 25 мая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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