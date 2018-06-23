Главу региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России, Беларуси и Молдове Магну Барту и руководителя офиса МККК в Симферополе Пьера-Эммануэля Дюкруэ украинский омбудсмен Людмила Денисова просит предоставить политзаключенному Владимиру Балуху медицинскую помощь. Балух объявил голодовку 19 марта Фото: krymr.com "Балух, который голодает уже 97-й день, усилил голодовку. Это несет огромную угрозу для его жизни! Я делаю и буду делать все, чтобы попасть к нему. Сейчас же обратилась к ...Пьеру-Эммануэлю Дюкруэ и ...Магне Барту с просьбой как можно быстрее посетить Владимира Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь", – написала Денисова. https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1986737191399020 Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. 16 января 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.В августе 2017 года против Балуха открыли уголовное дело по заявлению начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждает, что украинец его избил. Адвокаты Балуха настаивают, что начальник ИВС спровоцировал украинца. 12 апреля Ткаченко дал показания в качестве "потерпевшего".В знак протеста против судебного приговора Балух голодает с 19 марта 2018 года. Сегодня адвокат заключенного Ольга Динзе рассказала, что состояние здоровья Балуха ухудшилось.Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент сообщил, что Балух объявил сухую голодовку.Журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк, в свою очередь, отметил, что Балух отказался от сухарей и теперь употребляет только воду, сухую голодовку он не объявлял. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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