Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы. Такую позицию выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Трускавце, передает

"Мы последовательно работаем над тем, чтобы российских войск не было в Приднестровье. Всем прекрасно понятно, что там они создали определенную зону, которая даже хуже чем Россия. Какая-то смесь с Советским Союзом по ментальности, относительно того, что там происходит. И не забывайте. Помните Закарпатье? Эти вроде бы подпалы? Это кто организовал? Люди из Приднестровья. А кто руководит Приднестровьем? Приднестровьем руководит ФСБ", - подчеркнул министр.

Именно следовательно, по его словам, важно то, что делают государства ООН по контролю.

"Вместе с молдавской стороной мы будем последовательно работать, чтобы реально все было прозрачно и всем понятно. И следовательно последовательная линия - все, что мы делаем в формате "5 + 2", в рамках ООН - Приднестровье должно стать полноценной частью Молдовы. И в политическом, и в экономическом, и в ментальном смысле все это совершенно понятно", - заявил Климкин.

Напомним, 22 июня Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия должна вывести войска из Приднестровья. Данное решение поддержали 64 страны, включая Украину.

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