Увидев правоохранителей, житель села Курисово Одесской области закрылся в доме и бросил в них шумовую гранату, сообщили в областной полиции. В Одессе задержали мужчину, бросившего гранату Фото: od.npu.gov.ua Житель села Курисово, который состоит на учете как наркозависимый, вызвал медиков. Они увидели у него дома ружье, и после оказания помощт сообщили об этом полиции."Для проверки сообщения на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Увидев правоохранителей, мужчина закрылся в доме и бросил в полицейских шумовую гранату. В помещении вместе с ним находилась его мать. После этого он выстрелил из ружья в сторону правоохранителей, в результате чего офицер полиции получил дробное ранение левого предплечья и туловища", – говорится в сообщении.Был объявлен оперативный план "Гром" Правоохранители эвакуировали людей с периметра проведения полицейских мер. Мужчину задержали, никто из гражданского населения не пострадал.Открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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