Увидев правоохранителей, житель села Курисово Одесской области
закрылся в доме и бросил в них шумовую гранату, сообщили в
областной полиции. В Одессе задержали мужчину, бросившего гранату
Фото: od.npu.gov.ua Житель села Курисово, который состоит на учете
как наркозависимый, вызвал медиков. Они увидели у него дома ружье,
и после оказания помощт сообщили об этом полиции."Для проверки
сообщения на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Увидев
правоохранителей, мужчина закрылся в доме и бросил в полицейских
шумовую гранату. В помещении вместе с ним находилась его мать.
После этого он выстрелил из ружья в сторону правоохранителей, в
результате чего офицер полиции получил дробное ранение левого
предплечья и туловища", – говорится в сообщении.Был объявлен
оперативный план "Гром" Правоохранители эвакуировали людей с
периметра проведения полицейских мер. Мужчину задержали, никто из
гражданского населения не пострадал.Открыто уголовное производство
по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа, члена общественного формирования по
охране общественного порядка и государственной границы или
военнослужащего).
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