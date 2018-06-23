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Группа украинцев на яхте переправляла нелегальных мигрантов в страны ЕС – Госпогранслужба
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23.06.2018 15:54
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Правоохранительные органы стран Евросоюза проводят неотложные
следственные действия в отношении группы украинцев, которые на яхте
переправляли нелегальных мигрантов, сообщили в Государственной
пограничной службе Украины. Яхта ходила под флагом Германии,
сообщили в Госпогранслужбе Фото: dpsu.gov.ua "Информацию о
возможном использовании украинской яхты с тремя членами экипажа как
транспортного средства для перемещения мигрантов украинские
пограничники получили несколько месяцев назад. Эту информацию
отлаженными каналами сотрудники Госпогранслужбы передали в бюро
Europol. Через некоторое время правоохранители Греции и Италии
подтвердили, что указанная группа действительно занималась
незаконным промыслом", – сказано в сообщении.Отмечается,
что впервые яхта под флагом Украины попала в поле зрения
правоохранителей в Греции, через несколько дней – в Италии."Но
в последнем случае – под флагом Германии и с совсем другим
названием. Также, как оказалось, на борту яхты находилась большая
группа нелегальных мигрантов, которых экипаж, скорее только,
подобрал на пути из Греции. В настоящее время правоохранительные
органы стран ЕС проводят неотложные следственные действия", –
добавили в Госпогранслужбе.Острый миграционный кризис в Европе
возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в
Африке. По информации президента Европейского совета Дональда
Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн
мигрантов.По данным Международной организации по
миграции, в 2016 году на континент перебралось 390,4 тыс.
мигрантов (погибло или пропало без вести – 5143), в
2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло
51 150 мигрантов, погибло или пропало без вести – 857.По
данным ООН, число беженцев и внутренне перемещенных лиц в
мире составляет около 68 млн человек.
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