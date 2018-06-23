Правоохранительные органы стран Евросоюза проводят неотложные следственные действия в отношении группы украинцев, которые на яхте переправляли нелегальных мигрантов, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Яхта ходила под флагом Германии, сообщили в Госпогранслужбе Фото: dpsu.gov.ua "Информацию о возможном использовании украинской яхты с тремя членами экипажа как транспортного средства для перемещения мигрантов украинские пограничники получили несколько месяцев назад. Эту информацию отлаженными каналами сотрудники Госпогранслужбы передали в бюро Europol. Через некоторое время правоохранители Греции и Италии подтвердили, что указанная группа действительно занималась незаконным промыслом", – сказано в сообщении.Отмечается, что впервые яхта под флагом Украины попала в поле зрения правоохранителей в Греции, через несколько дней – в Италии."Но в последнем случае – под флагом Германии и с совсем другим названием. Также, как оказалось, на борту яхты находилась большая группа нелегальных мигрантов, которых экипаж, скорее только, подобрал на пути из Греции. В настоящее время правоохранительные органы стран ЕС проводят неотложные следственные действия", – добавили в Госпогранслужбе.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.По данным Международной организации по миграции, в 2016 году на континент перебралось 390,4 тыс. мигрантов (погибло или пропало без вести – 5143), в 2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло 51 150 мигрантов, погибло или пропало без вести – 857.По данным ООН, число беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире составляет около 68 млн человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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