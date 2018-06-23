У некоторых людей тяга к алкоголю проявляется сильнее, чем у остальных. Во многом это связано с личными звездами. О предрасположенности человека к пьянству может рассказать его знак зодиака. Астрологи составили рейтинг самых заядлых алкоголиков в зодиакальной плеяде, пишет со ссылкой на .

12 место - Козерог

Серьезные Козероги лишь в юности могут пить простую водку. Но по мере продвижения в карьере они пробуют всё более изысканные напитки. А после выдержанного односолодового шотландского виски Козерог уже ничего другого не хочет. Однако стоимость такого царского букета не позволяет отдельно разгуляться. Да и незачем, поскольку Козерог к тому моменту уже знает про красота дегустации (когда лучше ограничиться одним бокалом благородного зелья вместо двух бутылок обычного бурбона). Поэтому этот гурман зодиака занимает почетное место в конце алкогольного рейтинга.

11 место — Рыбы

Слабоволие Рыб отнюдь не делает из них потенциальных алкоголиков. Дело в том, что крепкие напитки быстро вырубают их напрочь. А с такой скоростью опьянения на алкогольных вечеринках делать нечего. Покупать целую бутылку Рыбе - только зря переводить продукт. Зато кому-то такая особенность характера знака очень нравится. Ведь опьяневшую Рыбку приятно взять на поруки, прочитать ей мораль, наставить на путь истинный... Это милейшие люди - несмотря на то, что пить не умеют.

10 место - Рак

Принадлежность Раков к водной стихии априори означает любовь к кристальной жидкости. Однако от беспробудного пьянства их удерживает крепкий нравственный стержень. Это семьянины до мозга костей. Еще задолго до продолжения рода они задумываются о генетическом коде. И следовательно малейшее похмелье после вечеринки вырастает для Раков в целую трагедию. Многие из них даже насовсем отказываются от употребления алкоголя, и честно своего слова держатся. Как говорится, всё ради детей.

9 место - Лев

У Львов есть возможность пить самые изысканные в мире напитки. Их бар всегда ломится от благородных янтарных бутылок. Однако это еще не означает, что они могут стать алкоголиками. Самоконтроль царских кошек имеет одну вескую причину. Львы прекрасно знают, что под действием градусов у всех развязывается язык. А они не для того годами строят свою репутацию, чтобы за один болтливый вечер всё потерять. Поэтому они скорее прихвастнут про свои алкогольные победы, но от непосредственного участия в возлиянии тактично откажутся.

8 место - Водолей

Несмотря на то, что Водолей является самым дружелюбным знаком Зодиака, его отношения с алкоголем остаются довольно натянутыми. Он не признает вздорный характер последнего, его тягу к экспрессивным выходкам. Примерно так можно описать роль алкоголя в жизни Водолеев. Эти ребята категорически не приемлют зависимостей. Они могут пить несколько дней подряд, однако после этого продемонстрируют долгие месяцы выдержки. Напиваться Водолеи откровенно не любят. Не в их стиле.

7 место - Скорпион

Очень трудно найти между спившихся людей Скорпиона. Чувство собственного достоинства этого знака не позволяет ему надолго расслабиться. Скорпионы способны покорить не одну бутылку за вечер, однако в привычку у них это не входит. Они стараются контролировать всё вокруг, в том числе и себя. А с алкоголем по-прежнему оставаться мизантропом у них не выходит. Поэтому Скорпионы тщательно дозируют свои пристрастия.

6 место - Дева

Еще одни любители держать руку на пульсе. Девы пытаются сохранять самообладание даже в самых нестандартных ситуациях. Когда другие веселятся и танцуют, Девы подсчитывают количество выпитого. Еще и стараются сделать вид, что им все равно на потраченные деньги. Однако это не так. Зато после пятой рюмки у них наконец-то получается расслабиться. Таким образом, Девы либо жестко контролируют себя, либо отрываются на полную. Именно следовательно представители знака находятся посередине рейтинга.

5 место - Телец

Тельцам можно спокойно наслаждаться вкусом дорогого алкоголя. С деньгами у них, как правило, проблем в жизни нет. А с хорошей выпивкой они любят и умеют экспериментировать. Однако их взаимная любовь с элитными напитками может очень резко прекратиться. После пары-тройки дней тяжелого похмелья Тельцы действительно задумываются об отказе от спиртного. При этом действуют они решительно: сказал "завязал" - и тут же бросил вредную привычку. Упорный Телец свое слово держит.

4 место - Стрелец

Стрельцам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы заскочить в тройку призеров. Они искренне любят спиртное, умеют - и до самой старости продолжают его пить. Многие из них даже знакомятся со вторыми половинками под действием алкоголя: настолько часто он приносит им счастье. При этом пить могут всё: от дешевого разливного пива до элитного французского коньяка. Для Стрельцов нет разницы, чем напиться. Ведь на утро голова болит одинаково...

3 место - Весы

Весы очень корыстно относятся к алкоголю. Они требуют от спиртного невозможного: качественной душевной терапии. Только на подобное способны лишь дорогостоящие напитки в красивой бутылке. Других вариантов протеже Венеры не приемлют. Весы слишком заточены на поиск совершенства в этом мире. Поэтому для успокоения своей нестабильной психики они становятся завсегдатаями баров.

2 место - Овен

На вечеринке в каждого человека вселяется Овен. Это прирожденный алкоголик в пятом поколении. Его цель - довести "своё" тело до экстаза, алкогольного умопомрачения. Самые отрывные и опьяневшие ребята на празднике почти наверняка являются Овнами. Их алкоголизм начинается еще в школе, но подлинное развитие получает на работе. Третья степень алкоголизма для зрелого Овна - это уже норма. Если же Овен по каким-то причинам пытается отказаться от выпивки, то это означает, что он никакой не Овен. Что его дату рождения случайно перепутали в роддоме.

1 место - Близнецы

В теле человека, рожденного под этим созвездием, живет сразу несколько личностей (постоянная смена настроения знака объясняется именно этим). Во время алкогольного пиршества эти личности собираются вместе - и самыми зажигательными людьми на празднике становятся Близнецы. Они толкают умные речи, и жизнерадостно подливают всем алкоголя. Умеют отменно шутить и плясать. Это точно лучший вариант алкоголика из всех возможных. Поэтому заслуженное первое место.

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