Структура, подконтрольная бывшему депутату от Партии регионов, незаконно арендовала в Днепре земельные участки площадью 6,39 га и 3,76 га общей стоимостью 11,5 млн грн, сообщили в Службе безопасности Украины. В СБУ не назвали имени экс-депутата Фото: ЕРА "Оперативники спецслужбы задокументировали, что ряд коммерческий структур получил в аренду земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности, с нарушением соответствующих норм, но не использовал их по целевому назначению… В судебном порядке был возвращен в собственность Днепровского городского совета земельный участок рекреационного назначения общей площадью 5,4 гектара, который находился в противоправном использовании одной из местных частных структур", – сказано в сообщении.Кроме того, суд в Днепропетровской области на основании материалов СБУ и прокуратуры принял решение о расторжении договоров аренды и взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки в Днепре площадью 6,39 га и 3,76 га общей стоимостью 11,5 млн грн с другой частной структуры. Указанные участки были возвращены в коммунальную собственность города."Сотрудники СБУ установили, что фактическим владельцем и одним из конечных бенефициаров частных фирм является идеолог и активный организатор создания так называемых "Д/ЛНР", прежний народный депутат Украины от Партии регионов", – добавили в СБУ.Имени экс-депутата СБУ не называет. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2149416238621703 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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