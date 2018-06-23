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СБУ разоблачила в Днепре махинации с землей со стороны структур, подконтрольных экс-депутату от Партии регионов
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23.06.2018 16:02
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Структура, подконтрольная бывшему депутату от Партии регионов,
незаконно арендовала в Днепре земельные участки площадью 6,39 га и
3,76 га общей стоимостью 11,5 млн грн, сообщили в Службе
безопасности Украины. В СБУ не назвали имени экс-депутата Фото: ЕРА
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что ряд коммерческий
структур получил в аренду земельные участки, находящиеся в
коммунальной собственности, с нарушением соответствующих норм, но
не использовал их по целевому назначению… В судебном порядке был
возвращен в собственность Днепровского городского совета земельный
участок рекреационного назначения общей площадью 5,4 гектара,
который находился в противоправном использовании одной из местных
частных структур", – сказано в сообщении.Кроме того, суд в
Днепропетровской области на основании материалов СБУ и прокуратуры
принял решение о расторжении договоров аренды и взыскании
задолженности по арендной плате за земельные участки в Днепре
площадью 6,39 га и 3,76 га общей стоимостью 11,5 млн грн с другой
частной структуры. Указанные участки были возвращены в коммунальную
собственность города."Сотрудники СБУ установили, что фактическим
владельцем и одним из конечных бенефициаров частных фирм является
идеолог и активный организатор создания так называемых "Д/ЛНР",
прежний народный депутат Украины от Партии регионов", –
добавили в СБУ.Имени экс-депутата СБУ не называет.
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