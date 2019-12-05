Об этом она заявила, комментируя результаты саммита НАТО в Лондоне, сообщает Укринформ.

«Я думаю, что мы просто не можем принять мораторий, поскольку это будет означать, что мы воспринимаем нарушение Россией договора ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1988 года - ред.) без того, чтобы иметь возможность разработать любым образом встречные меры», - сказала канцлер.

В то же время она отметила, что следует думать о том, как начать вести переговоры. Этот вопрос, по мнению Меркель, обязательно требует обсуждения с США.

Меркель также сказала, что предложение президента РФ Владимира Путина не обсуждалась подробно во время встречи.

Ранее президент РФ Путин направил письма лидерам стран Европы и Азии, в которых призывал их ввести мораторий на размещение РСМД.

Сам саммит НАТО немецкий канцлер оценила как «очень конструктивный». Она назвала правильным, что в заключительном коммюнике были упомянуты Россия и Китай.

«Мы, конечно, имеем вызов - Россию. С одной стороны, Россия известна своими контрмерами против нас, например, гибридной войной; с другой - это наш сосед », - сказала Меркель.

Она вспомнила Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора, составленный еще до расширения Альянса, в 1997 году. Этот акт Меркель считает дающим «хороший потенциал для того, чтобы определиться с будущими отношениями между НАТО и Россией».

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