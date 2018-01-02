В Москве задержали участника антитеррористической операции на востоке Украины Олега Негоду, пишет УНН .

"Олег Александрович Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016-17 годов. В конце 2017 года уехал в город Саратов (город на юго-востоке европейской части России, - ред.) к сестре. Был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря. Сейчас место его пребывания неизвестно", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на информацию о задержании украинского военного и обратилось к МИД РФ с требованием разъяснить информацию.

"Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также немедленно разрешить консулу посетить задержанного украинца", - сообщил официальный представитель департамента Консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Служба безопасности Украины разоблачила старшего консультанта-эксперта одного из центральных подразделений СБУ на сотрудничестве с российскими спецслужбами .

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