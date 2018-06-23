В субботу, 23 июня, в Киеве установил рекорд велосипедист-экспериментатор из Польши Кристиан Герба, который зашел на небоскреб на велосипеде. Об этом сообщает Укринформ. Соответствующее видео размещено на канале агентства в Youtube.

Известно, что Герба прошел на велосипеде 35 этажей здания многофункционального комплекса Gulliver (888 ступенек) за 17 минут 10 секунд.

"Возможно, это не самый высокий дом, который я одолел, но это мое самое быстрое восхождение. Еще никогда я так быстро не поднимался", - заявил спортсмен журналистам сразу по завершении установки рекорда.

До этого спортсмен установил пять рекордов, попавших в Книгу Гиннеса, преодолев на велосипеде лестницы 14 небоскребов в 10 странах на четырех континентах.

"Сложность восхождений Кристиана в том, что, преодолевая препятствия на велосипеде, он не может иметь никакой опоры, только колеса его велосипеда могут контактировать с лестницей", - отметили организаторы.

Мероприятие организовали Польская туристическая организация и МФК Gulliver.

Кристиан Герба - действующий рекордсмен Гиннеса, осенью 2017 года спортсмен установил очередной рекорд, преодолев в течение трех часов небоскреб в Чикаго (США) Willis Tower (527 м).

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