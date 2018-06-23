Несмотря на ситуацию в стране или погодные условия, есть такие вещи, которые для тысяч украинских семей остаются обязательными и неизменными. В частности, это традиционные духовные обряды, такие как крестины и венчания.

побывали в церквях нескольких районов столицы, чтобы узнать нынешние цены на проведение этих таинств, передает .

К оплате за церемонию - обязательная "корзина"

Ни в одном из посещенных мест, мы не увидели вывешенных прейскурантов с утвержденными ценами. Поэтому узнать расценки можно только в устной форме.

Самые дешевые тарифы на проведение "церковного брака" мы нашли на Левом берегу Днепра в Храме святого Целителя Пантелеймона УПЦ МП, находится близко от станции метро "Левобережная". Здесь и крестины, и венчание стоят 500 грн.

"Я считаю, как для недостроенного храма это много - в той малюсенький часовне, действующего на территории церкви, негде и развернуться. Мы хотели пригласить минимум гостей 20, но они там просто не поместятся. Будем искать другое место", - говорит местная жительница Олеся Миртенко.

Столько же должны подготовить крестные родители и для своего будущего крестника в Минском массиве - в Храме Святых Косьмы и Дамиана УПЦ МП крещения стоит 500 грн., а венчание - 700.

"Похоже, по сравнению с прошлым годом, цены повысились. Прошлой весной мы крестили дочь подруги - тогда нам это обошлось в 350 гривен. Сейчас должны провести крестины моего племянника. Придется платить 500, а что же делать", - говорит местная жительница Ольга Кудесенко.

А вот в Подольском районе, близко от Куреневки, крестины стоят дешевле, однако обряд духовного обета супругам обойдется немного дороже, чем в Минском массиве и Левобережке.

"Стоимость крестин составляет 400 гривен, а венчание - 750. Бронировать день и время следует не менее чем за несколько недель, чтобы найти в журнале свободную дату. Люди уже сейчас начинают договариваться на июль", - сообщили нам в Свято-Покровском храме УПЦ МП в Подольском районе.

Самые дорогие расценки оказались в Киево-Печерской Лавре.

"Оба обряда стоят по 1000 гривен. Если молодожены захотят, чтобы во время венчания пел хор, дополнительно необходимо оплатить еще 500 гривен", - говорит иеромонах Лукиан Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ МП.

Стоимость венчания На уровне VIP-цен и в одной из самых помпезных церквей Оболони - Свято-Покровском Соборе. Обычная церемония обойдется паре в 750 грн., а индивидуальное предложение в отдельном здании "для влюбленных" - в 1500 грн.

Стоит отметить, что кроме оплаты за церемонию необходимо принести еще и обязательный "корзинный набор", который остается в церкви. Для молодоженов это - бутылка "Кагора", платок женский, каравай и праздничный букет цветов.

А крестные родители, к "Кагору" должны положить еще полотенце и корзину с вкусностями в качестве приношения за здравие ребенка, наполненную конфетами, печеньем, тортом, фруктами, хлебом, овощами и другими продуктами, по возможности. В некоторых церквях даже отмечается марка желаемого вина.

Себестоимость такого пакета, по самым скромным подсчетам, составляет не менее 400 - 500 грн. Поэтому именно такую сумму должны подготовить участники действа в дополнение к основной оплате обряда.

Пожертвования батюшке и такса на фотосъемку

Если в большинстве посещенных нами храмов, стоимость церемонии состояла из одной суммы, то в некоторых местах цена разделяется на две части.

"Обычный обряд крещения будет стоить 350 гривен, индивидуальное - 1000: 500 гривен - это стоимость самой церемонии и еще 500 нужно отдать непосредственно батюшке в качестве пожертвования", - сообщают в Свято-Покровском Соборе УПЦ МП, расположенном на Оболонской набережной.

Отдельную плату здесь берут и при фото- и видеосъемку. Так желающим снять крестины придется заплатить 50 и 75 грн., соответственно. А духовное свадьба обойдется молодоженам в дополнительных 100 грн. за фотосъемку и в 120 грн. за видеосъемку.

Крестики-подделки и "крыжма-простынь"

Стоимость серебряных крестиков, что предлагаются в столичных церквях, для младенцев стартует от 110 грн., цена более крупных, преимущественно, начинается от 220 грн. Но, оказалось, что не все то серебро, что продается на местных полках - по крайней мере, так нам сообщили местные прихожане.

"В начале июня приобрела в церкви близко от дома сыну освященный крестик за 250 гривен. Сказали в церкви, что серебряный. Однако, прошло буквально две недели, как он полностью потемнел и теперь больше напоминает изделие из угля", - жалуется жительница Виноградаря Екатерина Сергеевна Млиненко.

Некоторые храмы предлагают будущим крестным родителям приобрести необходимую для новорожденного крыжму. Если в интернет-магазинах этот атрибут можно приобрести за 150 - 250 грн., то в церквях стоимость составляет не менее 400.

"В Свято-Покровском храме нам предложили крыжму, больше похожую на простынь за 400 гривен. Никаких рюшей, ни ажура - действительно это просто ткань. Лучше приобрести в другом месте и принести с собой", - делится с нами житель Подольского района Владимир Дмитровець.

Стоимость свечей, которые также необходимы для проведения обрядов, составляет от 2 до 70 грн., в зависимости от размера.

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