Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обсудил с генпрокурором Юрием Луценко ситуацию с подозрением сотрудника службы в применении оружия во время протестов в Хмельницком в 2014 году, сказала спикер СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, Луценко "пообещал разобраться". Этот материал можно прочитать и на украинском языке В СБУ заявили, что сотрудничают со следствием в деле о применении оружия во время протестов в Хмельницком в 2014 году Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Управление специальных расследований департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, по нашему мнению, необоснованно обвиняет сотрудника Службы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 Уголовного кодекса Украины… Глава СБУ Василий Грицак обсудил ситуацию с генпрокурором Юрием Луценко, и последний пообещал максимально объективно разобраться в этой ситуации", – сказала Гитлянская.Она отметила, что СБУ содействовала ГПУ в расследовании преступления."Несмотря на то что в распоряжении управления СБУ в Хмельницкой области нет оружия калибра, из которого были убиты мирные протестующие, управление передало на экспертизу в Генпрокуратуру все оружие, которое было в подразделении на вооружении в то время", – добавила спикер СБУ.Она добавила, что сотрудник СБУ, которого подозревает Генпрокуратура, сейчас находится в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.Гитлянская также предположила, что руководитель следствия в этом деле таким образом "пытается скрыть свою неэффективность и избежать увольнения".В конце 2013-го – начале 2014 годов в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). 20 февраля 2018 года руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что по делам Евромайдана вынесено 43 обвинительных приговора. При этом только два человека получило реальную меру наказания, а отбывает срок один человек. 21 июня департамент спецрасследований ГПУ сообщил о подозрении сотруднику отдела Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины, который, по версии следствия, применил оружие против протестующих в Хмельницком в феврале 2014 года. Его подозревают в превышении власти, что сопровождалось насилием и применением оружия; причинении умышленного тяжкого телесного повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц; причинении тяжкого телесного повреждения и убийства по неосторожности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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