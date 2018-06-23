За последние четыре месяца в структуре украинского экспорта в ЕС появилось 366 субпозициям

"По сравнению с аналогичным периодом в 2017 году нам удалось сделать качественный рывок в торговле с ЕС", - подчеркнули в Министерстве экономического развития и торговли в Facebook.

Экспорт Украины в Евросоюз за первые четыре месяца увеличился на 26,6% ($1,4 млрд) и составил $6,6 млрд.

В министерстве добавляют: Украине есть что предложить европейскому рынку. За последние четыре месяца в структуре украинского экспорта в ЕС появилось 366 субпозиций. Среди них: пропилен, поливинилхлорид, электрическое сигнализационное оборудование для железных дорог и трамвайных путей и даже яйца птиц без скорлупы.

Темпы роста экспорта в Евросоюз значительно выше, чем в целом из Украины. По данным Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за январь-апрель этого года вырос на 12,8%.

Напомним, что в 2017 году отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины составило $2,6 млрд, тогда как за 2016 год внешнеторговый баланс страны был сведен с профицитом $540 млн.