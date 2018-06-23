Искусственный интеллект Benjamin снял собственный фильм за 48 часов. В проекте Benjamin стал и режиссером, и сценаристом, и монтажером, сообщают со ссылкой на The Times, передает

"Benjamin самостоятельно разработал сюжет фильма, а затем отобрал подходящие сцены из старых черно-белых фильмов, после чего нейросеть соединила кадры в один ряд. Получилось, что не всегда реплики персонажей подходили друг другу по смыслу. При этом на лица черно-белых персонажей накладывались лица современных актеров", - отмечает автор.

Из-за ограниченного времени сюжет ленты получился не очень понятным. Несмотря на это, авторы нейросети - режиссер Шарп и разработчик Росс Гудвин, планируют продолжать разработки в этой области.

Шарп и Гудвин разработали Benjamin еще в 2016 году, когда искусственный интеллект снял свою первую короткометражку. Тогда по идее нейросети сняли мини-фильм Sunspring, в котором сыграл даже звезда сериала "Кремниевая долина" Томас Миддлдитч.















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