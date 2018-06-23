По данным медиков, причиной смерти бывшего премьера Южной Кореи Кима Джона Пхиля стало осложнение заболевания, вызванное преклонным возрастом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ким Джон Пхиль дважды занимал пост премьера Южной Кореи Фото: ЕРА Представитель медицинского учреждения рассказал, что причиной смерти Кима Джона Пхиля стало осложнение заболевания, вызванное его преклонным возрастом.Агентство сообщает, что Ким Джон Пхиль стоял у истоков созданного в 1961 году южнокорейского Национального агентства разведки, которое возглавлял до 1963 года. Associated Press отмечает, что политик использовал это ведомство для устранения личных политических конкурентов.Ким Джон Пхиль дважды занимал пост премьер-министра Южной Кореи: в 1971–1975 годах и в период с 1998-го по 2000 годы.Политическую карьеру он завершил в 2004-м. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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