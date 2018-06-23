По данным медиков, причиной смерти бывшего премьера Южной Кореи
Кима Джона Пхиля стало осложнение заболевания, вызванное преклонным
возрастом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ким
Джон Пхиль дважды занимал пост премьера Южной Кореи Фото: ЕРА
Представитель медицинского учреждения рассказал, что причиной
смерти Кима Джона Пхиля стало осложнение заболевания, вызванное его
преклонным возрастом.Агентство сообщает, что Ким Джон Пхиль стоял у
истоков созданного в 1961 году южнокорейского Национального
агентства разведки, которое возглавлял до 1963
года. Associated Press отмечает, что политик использовал это
ведомство для устранения личных политических конкурентов.Ким Джон
Пхиль дважды занимал пост премьер-министра Южной Кореи: в 1971–1975
годах и в период с 1998-го по 2000 годы.Политическую карьеру
он завершил в 2004-м.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира