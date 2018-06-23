На момент происшествия пассажиров в автобусе не было и в результате происшествия никто не пострадал

Ранее в сми и соцсетях распространилась информация, что якобы автобус расстреляли. Киевская полиция факты стрельбы отрицает.

"По словам заявителя, четверо неизвестных подбежали к автобусу и повредили окна и колеса. При этом якобы были слышны выстрелы", - говорится в сообщении правоохранителей.

хозяин автобуса занимается перевозкой пассажиров на Одесщину по данным полиции.

В момент нападения микроавтобус был припаркован возле метро "Теремки".

"С его (Владельца. - Ред.) слов, к машине подошли четверо мужчин, которые начали бить микроавтобус и стрелять, а потом они сели в иномарку и скрылись", - добавляют столичные полицейские.

Гильз возле автобуса не обнаружили, а характер его повреждений "не подтверждает стрельбу", заявили они.

Машину разбили битами или телескопическими палками. Нападавших ищут, а их мотивы выясняются.

В соцсетях предполагают, что случай произошел из-за конкуренции между перевозчиками. "Сразу после стрельбы злоумышленники скрылись на автомобиле Audi в сторону Одесской трассы. По предварительной информации, основанием конфликта нелегальные пассажирские перевозки", - говорится в сообщении группы "Киев оперативный".

Полиция свои версии пока не озвучивает.