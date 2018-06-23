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В Киеве неизвестные разбили автобус, который осуществляет перевозки в Одессу
23.06.2018 16:19
В Киеве неизвестные разбили автобус, который осуществляет перевозки в Одессу
На момент происшествия пассажиров в автобусе не было и в результате происшествия никто не пострадал
В ночь на субботу неизвестные разбили автобус, который осуществляет нерегулярные перевозки в Одессу.
В Киеве неизвестные разбили автобус, который осуществляет перевозки в Одессу Фото: kyiv.npu.gov.ua
Ранее в сми и соцсетях распространилась информация, что якобы автобус расстреляли. Киевская полиция факты стрельбы отрицает.
 
"По словам заявителя, четверо неизвестных подбежали к автобусу и повредили окна и колеса. При этом якобы были слышны выстрелы", - говорится в сообщении правоохранителей.
 
хозяин автобуса занимается перевозкой пассажиров на Одесщину по данным полиции.
 
В момент нападения микроавтобус был припаркован возле метро "Теремки".
 
"С его (Владельца. - Ред.) слов, к машине подошли четверо мужчин, которые начали бить микроавтобус и стрелять, а потом они сели в иномарку и скрылись", - добавляют столичные полицейские.
 
Гильз возле автобуса не обнаружили, а характер его повреждений "не подтверждает стрельбу", заявили они.
 
Машину разбили битами или телескопическими палками. Нападавших ищут, а их мотивы выясняются.
 
В соцсетях предполагают, что случай произошел из-за конкуренции между перевозчиками. "Сразу после стрельбы злоумышленники скрылись на автомобиле Audi в сторону Одесской трассы. По предварительной информации, основанием конфликта нелегальные пассажирские перевозки", - говорится в сообщении группы "Киев оперативный".
Полиция свои версии пока не озвучивает.
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