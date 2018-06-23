Люди закрыли и дороги возле места проведения митинга

Число митингующих во время своего выступления назвал сам Индже, сообщает Hurriyet.

"Я смотрю на вас со сцены, вы выглядите так прекрасно. Вы выглядите как маковое поле. Прекрасно было в Измире, Анкаре. Но в Стамбуле - 5 миллионов людей", - сказал Индже.

Фото: twitter.com/MustafaEdib

Пользователи соцсетей публикуют в Twitter фотографии, которые демонстрируют сотни тысяч сторонников Индже.

В случае победы на выборах Индже обещает в течение 48 часов отменить чрезвычайное положение в Турции, объявить решительную борьбу с терроризмом и ускорить переговоры с ЕС о вступлении.