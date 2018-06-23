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В Стамбуле миллионы людей вышли на митинг главного оппонента Эрдогана
23.06.2018 16:26
В Стамбуле миллионы людей вышли на митинг главного оппонента Эрдогана
Люди закрыли и дороги возле места проведения митинга
В субботу, за день до президентских выборов в Турции, миллионы людей собрались на митинг оппозиционного политика мухаррема Индже Республиканской народной партии - главного оппонента действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В Стамбуле миллионы людей вышли на митинг главного оппонента Эрдогана Фото:hurriyet.com.tr

Число митингующих во время своего выступления назвал сам Индже, сообщает Hurriyet.

"Я смотрю на вас со сцены, вы выглядите так прекрасно. Вы выглядите как маковое поле. Прекрасно было в Измире, Анкаре. Но в Стамбуле - 5 миллионов людей", - сказал Индже.

Фото: twitter.com/MustafaEdib

Пользователи соцсетей публикуют в Twitter фотографии, которые демонстрируют сотни тысяч сторонников Индже.

В случае победы на выборах Индже обещает в течение 48 часов отменить чрезвычайное положение в Турции, объявить решительную борьбу с терроризмом и ускорить переговоры с ЕС о вступлении.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы состоятся 24 июня. Принятые на референдуме поправки к конституции предоставят президенту страны Эрдогану беспрецедентные полномочия и позволяют ему остаться в должности 10 лет.

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