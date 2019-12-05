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В США пообещали Украине мощную поддержку на нормандской встрече
05.12.2019 14:42
США пообещали Украине мощную поддержку на встрече в нормандском формате
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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