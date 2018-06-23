Защитник и капитан сборной Бразилии Тиаго Силва рассказал о конфликте, который возник у него со звездным партнером по команде Неймаром в рамках второй встречи ЧМ-2018 против Коста-Рики (2:0), сообщает со ссылкой на L'equipe.

По словам Силвы, он получил словесную критику от своего бомбардира "селесао" после того, как защитник вернул мяч костариканцам в рамках "фэйр плей". На тот момент счет в игре был 0:0.

"Меня огорчило поведение Неймара по отношению ко мне. Он оскорбил меня, когда я вернул мяч. Но я считаю, что был прав, поскольку они тянули время, а этот случай не привел бы к забитому мячу в ворота соперника", - признался Силва.

Примечательно, что Неймар и Силва является одноклубниками по ФК "ПСЖ".

Добавим, что после двух туров команда Бразилии занимает первое место в группе Е с четырьмя очками. Следующий матч бразильцы проведут 27 июня с сербами.

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