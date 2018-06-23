|Может быть хуже, чем при Януковиче: в Украине указали на серьезную угрозу (видео)
|23.06.2018 16:32
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Деятельность активистов, требовавших проведение реформ, сделала жизнь украинских политиков менее комфортной, что вызвало недовольство у последних.
Об этом "" рассказал украинский знаток, исполнительный директор международного фонда "Видродження" Александр Сушко, передает .
Такое недовольство проведенными реформами может сплотить украинских политиков от власти и оппозиции против общего противника – гражданского общества.
"Формирование этого большого альянса политического класса против гражданского общества может быть серьезной угрозой, которой не было даже тогда, когда главой государства был . Тогда политический класс был четко разделен на власть и оппозицию, а последняя была четко с гражданским обществом. На сегодня этого нет, да и самому гражданскому обществу не хватает единства", - отметил знаток.