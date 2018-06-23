Может быть хуже, чем при Януковиче: в Украине указали на серьезную угрозу (видео) По теме: Деятельность активистов, требовавших проведение реформ, сделала жизнь украинских политиков менее комфортной, что вызвало недовольство у последних. Об этом "" рассказал украинский знаток, исполнительный директор международного фонда "Видродження" Александр Сушко, передает . Такое недовольство проведенными реформами может сплотить украинских политиков от власти и оппозиции против общего противника – гражданского общества. "Формирование этого большого альянса политического класса против гражданского общества может быть серьезной угрозой, которой не было даже тогда, когда главой государства был . Тогда политический класс был четко разделен на власть и оппозицию, а последняя была четко с гражданским обществом. На сегодня этого нет, да и самому гражданскому обществу не хватает единства", - отметил знаток.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура может видео украинских сша политиков Теги: политика