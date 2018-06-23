Приближенный к президенту Украины Петру Порошенко источник отметил в разговоре с шеф-редактором LB.ua Соней Кошкиной, что в случае проведения внеочередных президентских выборов во второй тур "наверняка" выходят нынешний глава государства и руководитель "Батьківщини" Юлия Тимошенко. У Порошенко есть шансы выиграть у лидера "Батьківщини", утверждают приближенные к президенту Фото: ЕРА "Тимошенко и Порошенко – идеальные спарринг-партнеры друг для друга. Он имеет шансы выиграть у нее, она – у него; если же кто-либо из них столкнется с [экс-министром обороны Анатолием] Гриценко, а то даже и с [нардеп от Оппозиционного блока Юрий] Бойко – тут уж совсем другой расклад", – цитирует она слова источника.По его словам, в случае проведения осенью внеочередных выборов во второй тур Порошенко "наверняка попадает вместе с Тимошенко". Источник объясняет это тем, что другие кандидаты не успеют мобилизовать ресурсы для проведения полноценной кампании – "от финансовых до административных".Наиболее опасным конкурентом Порошенко считают Гриценко."С Юлей всегда можно договориться. Как минимум, что не станет "догонять". С ним – никак. Он попросту непредсказуем", – объяснили Кошкиной.Президентские выборы в Украине должны состояться 31 марта 2019 года.20 июня Тимошенко объявила о намерении баллотироваться на должность президента на следующих выборах.Согласно результатам опроса, проведенного 11–22 мая социологической службой SOCIS, 9,3% опрошенных проголосовали бы в первом туре президентских выборов за Тимошенко, 8,4% – за нынешнего президента Украины Петра Порошенко, 7,3% – за музыканта Святослава Вакарчука. Опрос, проведенный Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова 19–25 мая, показал, что Порошенко готовы переизбрать 7,6% граждан, и это ниже уровня поддержки Тимошенко, экс-министра обороны Анатолия Гриценко и нардепа от Оппозиционного блока Юрия Бойко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки тимошенко порошенко что проведения выборов Теги: политика