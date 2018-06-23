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В окружении президента считают Порошенко и Тимошенко "идеальными спарринг-партнерами" на выборах – Соня Кошкина
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23.06.2018 16:34
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Приближенный к президенту Украины Петру Порошенко источник отметил
в разговоре с шеф-редактором LB.ua Соней Кошкиной, что в случае
проведения внеочередных президентских выборов во второй тур
"наверняка" выходят нынешний глава государства и руководитель
"Батьківщини" Юлия Тимошенко. У Порошенко есть шансы выиграть у
лидера "Батьківщини", утверждают приближенные к президенту Фото:
ЕРА "Тимошенко и Порошенко – идеальные спарринг-партнеры друг
для друга. Он имеет шансы выиграть у нее, она – у него; если
же кто-либо из них столкнется с [экс-министром обороны Анатолием]
Гриценко, а то даже и с [нардеп от Оппозиционного блока Юрий]
Бойко – тут уж совсем другой расклад", – цитирует она
слова источника.По его словам, в случае проведения осенью
внеочередных выборов во второй тур Порошенко "наверняка попадает
вместе с Тимошенко". Источник объясняет это тем, что другие
кандидаты не успеют мобилизовать ресурсы для проведения полноценной
кампании – "от финансовых до административных".Наиболее
опасным конкурентом Порошенко считают Гриценко."С Юлей всегда можно
договориться. Как минимум, что не станет "догонять". С ним –
никак. Он попросту непредсказуем", – объяснили
Кошкиной.Президентские выборы в Украине должны состояться 31
марта 2019 года.20 июня Тимошенко объявила о намерении
баллотироваться на должность президента на следующих
выборах.Согласно результатам опроса, проведенного 11–22
мая социологической службой SOCIS, 9,3% опрошенных
проголосовали бы в первом туре президентских выборов за Тимошенко,
8,4% – за нынешнего президента Украины Петра Порошенко,
7,3% – за музыканта Святослава Вакарчука. Опрос,
проведенный Фондом "Демократические инициативы" имени Илька
Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова 19–25
мая, показал, что Порошенко готовы переизбрать 7,6% граждан, и
это ниже уровня поддержки Тимошенко, экс-министра обороны Анатолия
Гриценко и нардепа от Оппозиционного блока Юрия Бойко.
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