Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала обновленный рейтинг национальных женских сборных команд. Об этом сообщает ФФУ, передает Согласно новому рейтингу ФИФА сборная Украины поднялась на три позиции и теперь занимает двадцать четвёртое место (1731 очко). Свои места в мировом рейтинге узнали и украинские соперники в отборочном этапе ЧМ-2019: Швеция - 11 (-2), Дания - 13 (0), Венгрия - 45 (0), Хорватия - 53 (1). Лидерство удерживают футболистки США. На второе место поднялась Германия. Замыкают тройку лидеров футболистки сборной Франции. Напомним, что в июне подопечные Владимира Ревы провели две игры отбора ЧМ-2019 против Дании и Швеции (1:5 и 1:0 соответственно). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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