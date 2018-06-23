Операцию провели сотрудники контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуратуры

Для осуществления ряда террористических актов на территории региона российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления", сообщается на сайте спецслужбы.

С 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении между жителей Харькова материалов антиукраинской, сепаратистской и экстремистской содержания, отметили в СБУ.

С апреля 2018 года спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности, установили контрразведчики СБ Украины.

"Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при закладке взрывчатки под памятный знак" , - сообщили в спецслужбе .

Фото: ssu.gov.ua

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций "Д/ЛНР".