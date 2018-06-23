|В Польше перекресток назвали в честь генерала армии УНР
|23.06.2018 16:42
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Сьогодні у Вроцлаві @wroclaw_info офіційно відкрито кругове перехресття, якому надано ім’я генерала армії УНР Марка Безручка pic.twitter.com/NXO01Opb4G— Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 23 червня 2018 р.
Безручко с 1920 года был командиром шестой стрелковой дивизии сечевых стрельцов, которая принимала участие в первом Зимнем походе. После подписания Варшавского договора дивизия Марка Безручко вместе с польской армией начала наступление на Киев во время советско-польской войны. 7 мая 1920 года дивизия Безручко вместе с польскими частями заняла Киев.В конце 1920 года возглавлял военную миссию и штаб Армии УНР в Варшаве. Похоронен на православном кладбище в Варшаве.
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