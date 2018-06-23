Власти польского Вроцлава назвали круговой перекресток именем генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручко, дивизия которого вместе с армией Польши в 1920 году наступала на Киев. В честь Безручко назвали круговой перекресток Фото: Andrii Deshchytsia ‏/ Twitter "Сегодня во Вроцлаве официально открыт круговой перекресток, которому присвоено имя генерала армии УНР Марка Безручко", – написал украинский дипломат. Сьогодні у Вроцлаві @wroclaw_info офіційно відкрито кругове перехресття, якому надано ім’я генерала армії УНР Марка Безручка pic.twitter.com/NXO01Opb4G — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 23 червня 2018 р. Безручко с 1920 года был командиром шестой стрелковой дивизии сечевых стрельцов, которая принимала участие в первом Зимнем походе. После подписания Варшавского договора дивизия Марка Безручко вместе с польской армией начала наступление на Киев во время советско-польской войны. 7 мая 1920 года дивизия Безручко вместе с польскими частями заняла Киев.В конце 1920 года возглавлял военную миссию и штаб Армии УНР в Варшаве. Похоронен на православном кладбище в Варшаве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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