На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает расти количество преступлений против гражданского населения, в частности мародерство и грабежи, совершенные военнослужащими 1-го и 2-го армейских корпусов вооруженных сил российско-оккупационных войск. Об этом во время брифинга со ссылкой на главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказал представитель Минобороны Александр Мотузяник, передает корреспондент .

"Да, военнослужащие одного из подразделений 2-го армейского корпуса противника силой заняли один из частных домов и открыли огонь по местным жителям, которые начали протестовать против этого произвола оккупантов", - рассказал он.

По словам спикера, безнаказанность преступников и сокрытие командирами российско-оккупационных войск их преступной деятельности приводит к недовольству гражданского населения оккупационными властями и нападений местных жителей с целью избиения боевиков, находящихся за пределами расположений своих подразделений.

Как сообщал двое украинских бойцов получили ранения с начала суток на Донбассе.

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