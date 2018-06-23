В полиции Эфиопии заявили о более 100 раненых во время взрыва в
столице страны Аддис-Абебе 23 июня, в то время как начальник штаба
премьер-министра заявляет о 83 пострадавших, шесть из которых
находится в критическом состоянии. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке В Эфиопии произошел взрыв Фото: EPA В минздраве
страны заявили об одном погибшем, он умер в больнице. В
полиции заявили о более 100 раненых, в то время как начальник штаба
премьера заявляет о 83 пострадавших, шесть из которых находится в
критическом состоянии.На митинг на центральной площади города
собрались десятки тысяч людей, сообщило агентство.
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