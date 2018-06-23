В полиции Эфиопии заявили о более 100 раненых во время взрыва в столице страны Аддис-Абебе 23 июня, в то время как начальник штаба премьер-министра заявляет о 83 пострадавших, шесть из которых находится в критическом состоянии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Эфиопии произошел взрыв Фото: EPA В минздраве страны заявили об одном погибшем, он умер в больнице. В полиции заявили о более 100 раненых, в то время как начальник штаба премьера заявляет о 83 пострадавших, шесть из которых находится в критическом состоянии.На митинг на центральной площади города собрались десятки тысяч людей, сообщило агентство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки время страны заявили сообщило критическом Теги: происшествия