Самая вероятная группа сценариев в 2018 году на Донбассе - консервативно-миротворческая. Сюда входит базовый сценарий развития событий "ни войны, ни мира".

К такому выводу пришли в Украинском институте будущего, где выделили основные сценарии развития ситуации на Донбассе, пишет со ссылкой на

Сценарий "ни войны, ни мира" эксперты также называют затягиванием времени. Именно такое развитие событий и произойдет с вероятностью в 70-80%.

"Украинская правящая элита боится делать резкие шаги, которые способны изменить нынешний статус-кво, следовательно Украина зависит от внешних игроков, которые разыгрывают украинскую карту, исходя из своих интересов", – заявил знаток программы международной и внутренней политики аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.

Для России, говорит он, такой вариант тоже оптимальный. С одной стороны, Кремлю хотелось бы и вовсе уйти с Донбасса, чтобы снять напряжение в отношениях с Западом, а с другой стороны, Кремль хочет уйти с Донбасса на своих условиях, чтобы это не выглядело как поражение. Также состояние "ни войны, ни мира" не создает дополнительного давления на , следовательно вполне приемлемо для ЕС.

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