В новую женскую группу Kish войдут 4 прекрасные девушки Совсем недавно Лилия Киш закрыла проект Panteras, и начала новую жизнь в проекте Kish которая уже начало набирать позиции между медиа пространства, а также выпустила свой сольный клип под псевдонимом Kish на первую украинскую песню Эй, ти. В новую женскую группу Kish в которую войдут 4 прекрасные девушки: популярная певица Лилия Киш, новая певица имя которой пока не разглашается, а также шоу балет в составе с двух прекрасных девушек Илоны и Анастасии. Стоит отметить новую сольную песню Эй, ти, на которую Лилия уже сняла свой сольный клип и клип уже в ротации на ведущих музыкальных каналов Украины в том числе на канале M2. В клипе рассказывается история о не взаимной любви, которая довольно понятная для всех девушек и у каждого из нас была такая или похожая история на которой рассказывается в клипе. Спустя время, песня уже становится хитом на радиостанциях и активно звучит на радиостанции Люкс Fm. На сегодняшний день Лилия активно занимается вокалом, хореографией, съемками на телеканалах Украины, так и проектом Kish в который приложила немало усилий, чтобы вернуться в шоу- бизнес, после того, как ее прежний продюсер украл миллион рублей с победы на ТНТ MUSIC. В скором будущем будет первое турне в Украине группы Kish. Следите за новостями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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