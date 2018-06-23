Немецкие статистики провели сравнительный анализ себестоимости жизни в странах Евросоюза: для этого они сопоставили цены на продукты питания, проживание в отелях, блюда в кафе и ресторанах, и тому подобное. Об этом сообщил DW со ссылкой на Федеральное ведомство статистики, передает

“Самой дорогой страной в Евросоюзе является Дания, где уровень цен на 41,5% выше среднеевропейского. Это ощутимо и для гостей страны, поскольку продукты питания, проживание в отелях, как и блюда в кафе и ресторанах стоят вполовину больше среднего показателя в ЕС”, - говорится в сообщении.

К “дорогим” странам ЕС также причисляют Люксембург (уровень цен на 27% выше среднего в ЕС), Швецию (на 25), Ирландию (на 25) и Финляндию (на 22). Дороже Германии и соседние с ней Нидерланды и Бельгия (на 12 и 11% соответственно), а также Франция и Австрия — на (9 и 8%).

Еще дороже странами оказались европейские государства за пределами ЕС Исландия (66 %), Швейцария (59) и Норвегия (43).

В большинстве стран-соседей ФРГ, как и раньше, уровень цен выше, тогда как в Польше и Чехии товары и услуги стоят значительно меньше. В Германии относительно дешевыми являются алкоголь и табачные изделия (96 % от среднеевропейского уровня).

Самой дешевой страной Евросоюза остается Болгария, где потребитель за приобретение определенного набора товаров и услуг должен заплатить примерно половину от среднеевропейского уровня.

Эти результаты основаны на данных Евростата с учетом паритета покупательной способности на основе сравнительных цен.

Напомним, восемь самых богатых людей мира имеют больше денег, чем половина населения Земли.

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