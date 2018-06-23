Сборная Бельгии на чемпионате мира по футболу разгромила сборную
Туниса со счетом 5:2. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Бельгийцы забили пять мячей Фото: ЕРА Поединок проходил в
Москве.На 20-й минуте игры счет уже был 2:1 в пользу бельгийцев.
Сначала Эден Азар реализовал пенальти на 6-й минуте, затем его
соотечественник Ромелу Лукаку забил второй мяч. На 18-й минуте
Дилан Бронн сократил отставание в счете до минимума.В
компенсированное время первого тайма Лукаку забил снова, на этот
раз с игры. 3:1.Во втором тайме Азар тоже оформил дубль (53-я
минута). А в конце поединка забили бельгиец Миши Батшуайи и тунисец
Вахби Хазри.Набрав шесть очков после двух матчей, сборная Бельгии
возглавила турнирную таблицу. Сегодня состоится второй поединок
группы, в котором сыграют Панама и Англия.
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