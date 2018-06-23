Сборная Бельгии на чемпионате мира по футболу разгромила сборную Туниса со счетом 5:2. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бельгийцы забили пять мячей Фото: ЕРА Поединок проходил в Москве.На 20-й минуте игры счет уже был 2:1 в пользу бельгийцев. Сначала Эден Азар реализовал пенальти на 6-й минуте, затем его соотечественник Ромелу Лукаку забил второй мяч. На 18-й минуте Дилан Бронн сократил отставание в счете до минимума.В компенсированное время первого тайма Лукаку забил снова, на этот раз с игры. 3:1.Во втором тайме Азар тоже оформил дубль (53-я минута). А в конце поединка забили бельгиец Миши Батшуайи и тунисец Вахби Хазри.Набрав шесть очков после двух матчей, сборная Бельгии возглавила турнирную таблицу. Сегодня состоится второй поединок группы, в котором сыграют Панама и Англия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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