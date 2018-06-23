Американские ученые в ходе масштабного исследования выяснили, что женщины изменяют своим мужьям из-за желания сохранить брак.

Эксперты выяснили, что в большинстве случаев женщин толкает на измену любовь к своему мужу и стремление избежать развода путем удовлетворения своих сексуальных потребностей, сообщает со ссылкой на и .

Отмечается, что специалисты в течении года проводили опрос между неверных жен в возрасте от 24 до 65 лет, которые активно пользовались сайтами знакомств.

Большая часть опрошенных женщин признались, что ходили "налево" из-за недостаточного количества секса и отсутствия оргазма.

Автора эксперимента заявили, что таким образом женщина искала не нового партнера, а удовольствие. Стоит отметить, что участницы эксперимента не собирались расставаться со своими мужьями.

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