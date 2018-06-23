|Почему женщины изменяют мужьям: объяснение ученых
|23.06.2018 17:03
|
Американские ученые в ходе масштабного исследования выяснили, что женщины изменяют своим мужьям из-за желания сохранить брак.
Эксперты выяснили, что в большинстве случаев женщин толкает на измену любовь к своему мужу и стремление избежать развода путем удовлетворения своих сексуальных потребностей, сообщает со ссылкой на и .
Отмечается, что специалисты в течении года проводили опрос между неверных жен в возрасте от 24 до 65 лет, которые активно пользовались сайтами знакомств.
Большая часть опрошенных женщин признались, что ходили "налево" из-за недостаточного количества секса и отсутствия оргазма.
Автора эксперимента заявили, что таким образом женщина искала не нового партнера, а удовольствие. Стоит отметить, что участницы эксперимента не собирались расставаться со своими мужьями.