В Зимбабве возле президента прогремел взрыв, есть раненые
23.06.2018 17:06
По данным The Herald-Zimbabwe, в результате взрыва, прогремевшего
после выступления президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, ранения
получили вице-президент страны и министр окружающей среды. Глава
государства не пострадал. | Мнангагва (в центре) участвует в
президентских выборах Фото: ЕРА Инцидент, во время которого ранения
получили несколько человек, произошел во втором по величине городе
Зимбабве Булавайо. Там глава государства выступал в качестве
кандидата в президенты на выборах, которые должны состояться в
Зимбабве 30 июля.По словам представителя Мнангагвы Джорджа Чарамбы,
президент не пострадал.По данным издания, ранения получили
вице-президент Кембо Мохади и министр окружающей среды и климата
Оппа Мучингури-Кашири. Пострадали также сотрудники службы
безопасности.На видео, которое опубликовал в YouTube
пользователь Zimpapers Online, видно, что взрыв прогремел в
тот момент, когда Мнангагва и его соратники спускались со сцены
после выступления.Инаугурация нового президента Зимбабве Эммерсона
Мнангагвы состоялась 24 ноября 2017 года.видео
Видео: Zimpapers Online / YouTube