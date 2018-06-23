По данным The Herald-Zimbabwe, в результате взрыва, прогремевшего после выступления президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, ранения получили вице-президент страны и министр окружающей среды. Глава государства не пострадал. | Мнангагва (в центре) участвует в президентских выборах Фото: ЕРА Инцидент, во время которого ранения получили несколько человек, произошел во втором по величине городе Зимбабве Булавайо. Там глава государства выступал в качестве кандидата в президенты на выборах, которые должны состояться в Зимбабве 30 июля.По словам представителя Мнангагвы Джорджа Чарамбы, президент не пострадал.По данным издания, ранения получили вице-президент Кембо Мохади и министр окружающей среды и климата Оппа Мучингури-Кашири. Пострадали также сотрудники службы безопасности.На видео, которое опубликовал в YouTube пользователь Zimpapers Online, видно, что взрыв прогремел в тот момент, когда Мнангагва и его соратники спускались со сцены после выступления.Инаугурация нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы состоялась 24 ноября 2017 года.видео Видео: Zimpapers Online / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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