В субботу, 23 июня, Украина заявила о требовании немедленного доступа к содержащемуся в симферопольском СИЗО голодающему Владимиру Балуху. Об этом в своем официальном Twitter написала спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Представитель МИДа отметила, что Украина требует от Российской Федерации предоставить доступ к Балуху украинским или международным медикам.

Кроме этого Беца вновь обратила внимание на то, что украинская сторона настаивает на освобождении Балуха.

"Без слез невозможно смотреть. Требуем доступа украинских или международных врачей до Владимира Балуха. Время идет на дни. Требуем освобождения", - написала спикер внешнеполитического ведомства.

Как сообщал svodka.net ранее, украинский арестант Владимир Балух, который находится в СИЗО в аннексированном Крыму, решил перейти на сухую голодовку.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира