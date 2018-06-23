Рейтинг президента России Владимира Путина в течение последних недель резко упал. Об этом свидетельствуют результаты социологических опросов Всероссийского центра исследования общественного мнения, известного по российскому сокращением ВЦИОМ, передает

“Уровень доверия к Путину за неделю (с 10 по 17 июня) снизился с 77 до 72 процентов”, — говорится в сообщении.

По данным ВЦИОМа, за одну неделю количество тех, кто готов проголосовать за Путина на выборах, снизилась с 62 до 54 процентов, а количество тех, кто непременно ему доверяет — с 38 до 30 процентов. Социологи отмечают, что эти показатели сходны с теми, которые были в 2013 году, до аннексии Россией украинского Крыма, и связывают падение рейтинга Путина с планами российских властей повысить пенсионный возраст, о которых объявили 14 июня.

Также снизились и рейтинги премьер-министра России Дмитрия Медведева и правящей партии “Единая Россия”. Они снизились существенно ниже, чем рейтинг Путина. Количество тех, кто не доверяет Медведеву, согласно опросам, больше количества тех, кто ему доверяет.

Напомним, законопроект, внесенный в Госдуму России, предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Согласно тексту документа, предполагается переходный период с 2019 к 2034 году с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год. Начать повышение пенсионного возраста предлагается с 2019 года.

Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

Кроме того, правительство России объявило о планах повысить НДС, а в результате так называемого “налогового маневра” в топливной сфере эксперты опасаются роста цен на бензин.

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