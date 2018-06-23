Хамовнический суд Москвы оштрафовал украинского болельщика, который нарушил правила поведения зрителей во время футбольного матча между сборными Саудовской Аравии и России на Чемпионате мира-2018.

Украинцу также запрещено посещать официальные спортивные мероприятия в течение шести месяцев, передает со ссылкой на .

На судебном заседании болельщик признал свою вину.

"Гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере семи тысяч рублей (почти 2900 грн - примечание) ", - сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По словам Солопова, это пока единственная административное дело в отношении болельщика, которая поступила в московских судов с начала ЧМ-2018.

Немецкий телеканал Deutsche Welle заявил о сексуальных домогательствах по отношению к одной из своих кореспонденток, освещавшей Чемпионат мира по футболу в России.

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