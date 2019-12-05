На Банковой инвесторы «Укрбуда» требуют возобновления строительства их жилья RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Германия не поддерживает предложение Путина по ракетному мораторию – Меркель • В Украине потеплеет • Программа дешевых кредитов для малого бизнеса стартует с 1 февраля • Страны НАТО согласовали новый план защиты Польши и стран Балтии • Синоптики прогнозируют "температурные качели" • Пожар в колледже: в Одессе объявили двухдневный траур • Новосад опровергает введение принципа "деньги за школьником"все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: митинги, Киев, жилье, недострои, Офис президента, Укрбуд. На Банковой инвесторы «Укрбуда» требуют возобновления строительства их жилья 10митинги, Киев, жилье, недострои, Офис президента, Укрбуд. Сегодня, 5 декабря, на улицу Банковая под стены Офиса Президента Владимира Зеленского пришли инвесторы жилых комплексов государственной корпорации "Укрбуд".

Так, на митинге собрались инвесторы более 20 жилых комплексов госкомпании “Укрбуд” в связи с полной остановкой строительства жилкомплексов, переносом сроков ввода в эксплуатацию объектов и так далее. Среди митингующих: ветераны АТО, переселенцы, граждане иностранных государств, многодетные семьи, лица с инвалидностью. Фоторепортажи Популярные теги авиация, США, Львів, солдат, выставки, Порошенко, природа, парады, досуг, Донбасс, тест-драйв, знаменитости, ЗСУ, фотоконкурсы, живопись, учения, животные, фотография, фестивали, туризм, футбол, политики, церковь, экология, Верховная Рада, Нацгвардия, зима, цирк, Львов, полиция, искусство, протесты, праздники, катастрофы, путешествия, джаз, мода, женщины, Динамо, НАТО, общество, культура, Сергей Смоленцев, фотопроект, пейзажи, Карпаты, аннексия Крыма, столкновения, спорт, город, традиции, Майдан, милиция, бизнес, АТО, Россия, ВМС, беспорядки, Путин, дети, портрет, мир, оккупация, кошки, транспорт, архитектура, дизайн, концерты, военная техника, Саакашвили, соревнования, марш, уикенд, суд, люди, самолеты, ВСУ, митинги, Дмитрий Дятлов, корабли, депутаты, музыка, политика, технологии, Александр Зубко, стихийные бедствия, вера, история, Шахтер, #Євромайдан, акции, Киев, война, юмор, автомобили, Одесса, фотоподборки, заводы, фотографы, выборы Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис авиация, США, Львів, солдат, выставки, Порошенко, природа, парады, досуг, Донбасс, тест-драйв, знаменитости, ЗСУ, фотоконкурсы, живопись, учения, животные, фотография, фестивали, туризм, футбол, политики, церковь, экология, Верховная Рада, Нацгвардия, зима, цирк, Львов, полиция, искусство, протесты, праздники, катастрофы, путешествия, джаз, мода, женщины, Динамо, НАТО, общество, культура, Сергей Смоленцев, фотопроект, пейзажи, Карпаты, аннексия Крыма, столкновения, спорт, город, традиции, Майдан, милиция, бизнес, АТО, Россия, ВМС, беспорядки, Путин, дети, портрет, мир, оккупация, кошки, транспорт, архитектура, дизайн, концерты, военная техника, Саакашвили, соревнования, марш, уикенд, суд, люди, самолеты, ВСУ, митинги, Дмитрий Дятлов, корабли, депутаты, музыка, политика, технологии, Александр Зубко, стихийные бедствия, вера, история, Шахтер, #Євромайдан, акции, Киев, война, юмор, автомобили, Одесса, фотоподборки, заводы, фотографы, выборыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи bykvu.com Киев, Украина 05.12.2019



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