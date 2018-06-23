Погода, Новости, загрузка...
Взрыв возле президента Зимбабве прогремел, когда он спускался со сцены. Видео
23.06.2018 17:29
Взрыв на стадионе в Зимбабве, где выступал президент страны Эммерсон Мнангагва, прогремел, когда глава государства спускался со сцены, где выступал в качестве кандидата в президенты. Это видно на видео, которое опубликовал в YouTube пользователь Zimpapers Online. Вместе с Мнангагвой были его соратники. По данным The Herald-Zimbabwe, в результате взрыва ранения получили вице-президент страны и министр окружающей среды. Сам президент не пострадал.   | Мнангагва, по данным его представителей, не пострадал Фото: ЕРА видео Видео: Zimpapers Online / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить