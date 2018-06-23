Взрыв возле президента Зимбабве прогремел, когда он спускался со сцены. Видео
23.06.2018 17:29
Взрыв на стадионе в Зимбабве, где выступал президент страны
Эммерсон Мнангагва, прогремел, когда глава государства спускался со
сцены, где выступал в качестве кандидата в президенты. Это видно на
видео, которое опубликовал в YouTube пользователь Zimpapers Online.
Вместе с Мнангагвой были его соратники. По данным The
Herald-Zimbabwe, в результате взрыва ранения получили
вице-президент страны и министр окружающей среды. Сам президент не
пострадал. | Мнангагва, по данным его представителей, не
пострадал Фото: ЕРА видео
Видео: Zimpapers Online / YouTube