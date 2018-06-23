|Лунин рассказал, из-за денег ли перешел в "Реал"
|23.06.2018 17:36
|
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал переход в "", передает со ссылкой на .
"Всегда мечтал играть в Мадриде и публично говорил об этом в украинской прессе. Я - болельщик "Реала", и был им до перехода.
Сейчас я не думаю о том, чтобы быть основным вратарем. Конечно, я бы хотел этого, но сейчас главное остаться в команде на много лет и поднять кубок Лиги чемпионов.
Все знают, что у меня было 3000 предложений, но "" - это моя мечта, я пришел сюда не за деньгами.
Криштиану Роналду? Он лучший в мире", - передает слова Лунина Marca.
Последним клубом 19-летнего украинского вратаря Лунина была луганская "Заря".
Поделитесь статьей с друзьями