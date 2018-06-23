Накануне президентских выборов в Турции, миллионы людей вышли на митинг в поддержку главного оппонента турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оппозиционного политика Мухаррема Индже Республиканской народной партии. На такой митинг в Стамбуле в субботу вышло около 5 млн человек, заявил во время своего выступления сам Индже, передает со ссылкой на Hurriyet.

"Я смотрю на вас со сцены в Бешикташе, вы выглядите так прекрасно. Стамбул похож на маковое поле. Прекрасно было в Измире, Анкаре. Но в Стамбуле - 5 млн людей", - сказал Индже.

Он также отметил, что на митингах в Анкаре и Измире на акции вышли 2 и 3 миллиона человек соответственно.

Фото из грандиозных митингов Индже обнародуют и пользователи соцсетей.

Как сообщал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время предвыборного выступления на национальном телевидении сравнил себя с Путиным по продолжительности пребывания у власти.

On the final day of campaigning before tomorrow's #TurkeyElections , CHP presidential candidate Muharrem Ince garners another massive crowd , this time in Istanbul pic.twitter.com/VgkPuqXNw4 - Raziye Akkoç (@RazAkkoc) 23 июня 2018

Сводка.нет - Новости Украины и Мира