По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, политзаключенного Владимира Балуха перевели из СИЗО Симферополя в изолятор временного содержания в Раздольном, где над ним издеваются и унижают. Балуха перевели из СИЗО в ИТС Фото: krymr.com "Балух, который голодает уже 97 день, усилил голодовку. Это означает, что он от частичного типа снова переходит только на воду. За время голодовки Владимир потерял 30 кг веса. Это несет огромную угрозу для его жизни", – написала она.По информации украинского омбудсмена, Балуха перевели из Симферопольского СИЗО в Раздольненский изолятор временного содержания (ИТС), "где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны руководителя ИТС"."Раздаются угрозы поместить его в штрафной изолятор", – отметила Денисова. https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/1986737191399020 Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. 16 января 2018 года "суд" в оккупированном Крыму приговорил его к трем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Адвокаты и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.В августе 2017 года против Балуха открыли уголовное дело по заявлению начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждает, что украинец его избил. Адвокаты Балуха настаивают, что начальник ИВС спровоцировал украинца. 12 апреля Ткаченко дал показания в качестве "потерпевшего".В знак протеста против судебного приговора Балух голодает с 19 марта 2018 года. Сегодня адвокат заключенного Ольга Динзе рассказала, что состояние здоровья Балуха ухудшилось.Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент сообщил, что Балух объявил сухую голодовку.Журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк, в свою очередь, отметил, что Балух отказался от сухарей и теперь употребляет только воду, сухую голодовку он не объявлял.Денисова обратилась к главе региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России, Беларуси и Молдове Магне Барту и руководителю офиса МККК в Симферополе Пьеру-Эммануэлю Дюкруэ с просьбой посетить Балуха и предоставить ему медицинскую помощь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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